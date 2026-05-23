¿Dónde Ver la Final Pumas vs Cruz Azul En Vivo? Horario y Qué Canales Pasan el Partido de Vuelta

Estamos por conocer al nuevo campeón del futbol mexicano y si aún no sabes el horario ni en qué canal juegan Pumas vs Cruz Azul este domingo 24 de mayo, acá te decimos dónde ver en vivo gratis y online la final de vuelta de la Liga MX 2026, pues hay más de una opción para disfrutar de la transmisión.

Luego de conocerse el resultado de la final de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, en una nota ya te dijimos cuándo y a qué hora juega Pumas vs Cruz Azul el partido de vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX 2026.

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¿A qué hora es la final Pumas vs Cruz Azul mañana domingo 24 de mayo 2026?

La final de vuelta entre Pumas de la UNAM y Cruz Azul ya tiene horario definido. El partido se juega a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 24 de mayo. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Universitario, de C.U, en la CDMX.

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El marcador global del Cruz Azul vs Pumas al momento es un empate sin goles. En caso de que el resultado se mantenga en igualdad, se jugará una prórroga de dos tiempos extra (de 15 minutos cada uno). Si al término siguen iguales, el nuevo campeón de la Liga MX se definirá desde los once pasos por la vía de los penales.

¿En qué canal juega Pumas vs Cruz Azul mañana?

Habrá dos canales disponibles para ver la transmisión del Pumas vs Cruz Azul desde Ciudad Universitaria. Por un lado, la gran final pasa por Canal 5 en vivo gratis, señal disponible pata la TV abierta en todo México.

La segunda opción para mirar la final de vuelta del futbol mexicano es a través de TUDN, señal disponible solamente para quienes tengan contratado algún servicio de televisión de paga.

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¿Dónde ver la final Pumas vs Cruz Azul en vivo online?

El partido de vuelta de la Liga MX se va a transmitir en vivo online por ViX Premium, plataforma de streaming que requiere de suscripción. Otra opción es ver el LiveBlog de N+ de la final Pumas vs Cruz Azul, donde te traeremos el minuto a minuto gratis, para que cheques el resumen, quién metió los goles y el resultado final del partido.

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