¿Qué Canal Transmite el Partido de Ida Monterrey vs Toluca de Semifinales de la Liga MX 2025?

Este miércoles 3 de diciembre comienzan las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Ese día se jugarán los dos duelos de ida de dicha instancia y aquí te diremos qué canal transmite el partido de Monterrey vs Toluca, el cual se llevará a cabo en el Estadio BBVA de la Sultana del Norte.

Noticia relacionada: Semifinales Liga MX 2025: Así Quedan Fechas y Horarios de Partidos

Los Rayados de Monterrey vienen de derrotar al América en los cuartos de final con una anotación agónica en el tiempo de compensación. Los pupilos de Doménec Torrent estuvieron a punto de quedar eliminados, pero el gol de Germán Berterame los metió a las Semifinales, en donde se medirán al vigente campeón del futbol mexicano: el Toluca.

Los Diablos, por su parte, dejaron en el camino a los Bravos de Juárez en la ronda anterior y mantienen vivas sus esperanzas de conseguir el bicampeonato, esto luego de haber levantado el título de la Liga MX en el Torneo Clausura 2025.

Video: Semifinales de la Liga MX 2025: ¿Horarios, Día y Dónde Ver?

¿Qué canal transmite el partido de Monterrey vs Toluca de las Semifinales de Liga MX 2025?

Rayados y Diablos se verán las caras en el Gigante de Acero para disputar el partido de ida de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El Monterrey vs Toluca promete ser un duelo sumamente emocionante y podrás seguir la transmisión de ese compromiso, totalmente en vivo y gratis a través de la señal de Canal 5. También podrás verlo en TUDN y en streaming por ViX Premium.

En caso de que no puedas ver el partido, en N+ tendremos el minuto a minuto a través de nuestro sitio web, para que no te pierdas ningún detalle de este partido.

Noticias recomendadas: