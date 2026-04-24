¿Pachuca vs Pumas Va por un Canal Gratis? Horario y Cómo Ver el Partido En Vivo de Liga MX 2026

Se juega la última jornada del futbol mexicano y si aún no sabes a qué hora juega Pachuca vs Pumas ni dónde ver el partido, acá te decimos si algún canal pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV abierta u online, por la Fecha 17 de la Liga MX Clausura 2026.

Este fin de semana se define la Liguilla de la Liga MX 2026 y aunque tanto Tuzos como Auriazules ya están calificados a la Fiesta Grande, el equipo de Efraín Juárez aún tiene la posibilidad se acaba la fase regular como líder general, aunque para eso dependen de lo que ocurra en el partido de Chivas vs Tijuana de mañana.

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¿A qué hora juega Pumas vs Pachuca por la Jornada 17 de la Liga MX 2026?

El juego de los Pumas UNAM contra Pachuca ya tiene horario definido. El partido se juega a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 25 de abril. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Hidalgo.

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Una victoria puede darle al cuadro universitario el liderato del Torneo Clausura 2026, aunque para eso necesitan que el Guadalajara pierda su compromiso contra Xolos o que empaten, pues así estarían empatados en puntos y habría que ver quién tiene mejor diferencia de goles.

¿El partido Pachuca vs Pumas pasa por un canal gratis?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver el Pachuca vs Pumas, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por TV de paga.

Quienes van a poder ver el juego en vivo son todos los aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido de Pumas contra el Pachuca , a través de la señal de Univisión. El encuentro también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solamente para territorio estadounidense.

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¿Dónde ver Pachuca vs Pumas en vivo online gratis?

Si no tienes forma de mirar el partido del Pachuca vs Pumas este sábado 25 de abril, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del encuentro, para que cheques cómo va el marcador en directo y el resumen con el resultado final del juego de la Jornada 17 de la Liga MX 2026.

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