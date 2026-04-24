Equipo Mexicano Femenil Gana Plata y Bronce en Copa Mundial de Ciclismo de Pista en Malasia

Buenas noticias para el deporte mexicano: este viernes 24 de abril la ciclista Yareli Acevedo se colgó la medalla de plata en la Copa Mundial de Ciclismo de Pista en Malasia, mientras que el equipo tricolor ganó presea de bronce.

Yareli Acevedo tuvo una gran actuación en la prueba de Eliminación, en la primera jornada de este mundial que se lleva a cabo en Nilai, Malasia. Para subir al podio, la ciclista mexicana sumó 540 puntos, contra los 600 de la noruega Anita Yvonne Stenberg (oro). El bronce correspondió a la irlandesa Lara Gillespie, que llegó en tercer lugar (480 unidades).

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El Comité Olímpico Mexicano (COM) dio a conocer la noticia y celebró la medalla plateada de la ciclista tricolor: “En una de las pruebas más intensas de la pista, la Eliminación, Yareli demostró de qué está hecha y se llevó la plata en la Copa del Mundo de Nilai. ¡La bandera de México vuelve a brillar en Malasia!”.

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También en prueba por equipos México subió al podio de la Copa Mundial de Ciclismo de Pista

Además de la presea plateada de Acevedo, el equipo tricolor también destacó en la Copa Mundial de Ciclismo de Pista: Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno subieron al podio en la prueba de velocidad.

En esa prueba por equipos las mexicanas terminaron en tercera posición, con 320 puntos, por lo que se quedaron con la presea de bronce. La plata se la colgaron las representantes de Países Bajos (360) y el oro fue para las ciclistas de China (400 unidades).

“Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno vuelan en la pista de Nilai. Con un tiempo de 47.404s, vencieron a Polonia en la 3ª parada de la Copa del Mundo. ¡Nuestras olímpicas siguen demostrando que son la élite mundial!”, publicó el COM en sus redes sociales.

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Con información de N+

RGC