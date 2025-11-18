España y Suiza Aseguran su Lugar en el Mundial 2026.

España selló su clasificación al Mundial 2026 tras cumplir con su compromiso ante Turquía en el Estadio de la Cartuja, alcanzando los puntos necesarios para asegurar su presencia en la máxima cita del futbol. La Roja llegó a esta última fecha con 15 unidades en el Grupo E, dependiendo únicamente de sí misma para concretar el objetivo.

Con este nuevo boleto, España mantiene una impresionante continuidad mundialista, ya que no falta a un Mundial desde Argentina 1978. En este periodo, su mayor logro fue levantar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, un título que marcó una época dorada para el futbol español.

En las ediciones recientes, España se ha quedado en la antesala de las semifinales, cayendo en cuartos de final tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. El pase a 2026 representa un impulso para seguir construyendo un proyecto competitivo que busca regresar al protagonismo internacional.

El equipo dirigido por su actual cuerpo técnico ha apostado por una mezcla de juventud y experiencia, consolidando un estilo de juego reconocible y ambicioso. La clasificación confirma que el proceso avanza con firmeza y con la mirada puesta en llegar lejos en Norteamérica.

Suiza también consigue clasificar al Mundial

Por su parte, Suiza también obtuvo su clasificación tras cumplir con su compromiso ante Kosovo. El conjunto helvético llegó a esta fecha con 13 puntos en el Grupo B, y con este resultado confirma su presencia en otro Mundial, manteniendo una línea de regularidad notable.

Desde Alemania 2006, la selección suiza no ha faltado a ninguna Copa del Mundo, instalándose como un habitual competitivo en la escena internacional. En ese lapso, sus participaciones han sido estables, alcanzando los octavos de final en casi todas las ediciones, con excepción de Sudáfrica 2010, donde quedó en fase de grupos.

España y Suiza se suman así al grupo de selecciones europeas que ya tienen asegurado su lugar en el Mundial 2026, cerrando una jornada clave en el camino hacia la próxima justa mundialista.

