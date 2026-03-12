¿FC Cincinnati vs Tigres Pasa por un Canal Gratis Hoy? Hora y Cómo Ver Partido de Concachampions

Este jueves se juega el último partido de ida de la Copa de Campeones de la CONCACAF, (la Champions Cup, en ingles) y si aún no sabes a qué hora juega el FC Cincinnati vs Tigres ni dónde ver el partido de Octavos de Final hoy, acá te damos el horario de inicio, cómo ver el duelo en México y qué canal de TUDN pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la Concachampions 2026.

Si te perdiste la actividad de los equipos mexicanos en la Concachampions, en una nota ya te dejamos el resultado del Philadelphia vs América, cómo quedó el Monterrey vs Cruz Azul y quién ganó del partido San Diego vs Toluca.

Video: Alex de la Rosa Dice que Gignac Es un Mito del Futbol Mexicano

¿A qué hora juegan los Tigres vs Cincinnati hoy por la Concachampions 2026?

El partido de ida de los Tigres contra el FC Cincinnati de la MLS ya tiene horario definido. El partido se juega a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) de este jueves 12 de marzo. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio TQL, en la ciudad de Cincinnati.

Nota relacionada: Luis Ángel Malagón Sale con Éxito de Cirugía para Reparar Tendón: ¿Podrá Jugar en el Mundial?

Los universitarios vienen con un envión anímico importante, pues el fin de semana pasado vencieron por la mínima a Monterrey en el Clásico Regio de la Liga MX 2026.

¿El partido FC Cincinnati vs Tigres se puede ver en vivo gratis?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver el Cincinnati vs Tigres, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por TV de paga.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer e juego en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores.

¿En qué canal de TUDN se transmite el Cincinnati vs Tigres?

Quienes van a poder ver el juego en vivo son todos los aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido de Tigres contra el FC Cincinnati, a través de la señal de Univisión. El encuentro también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solo para territorio estadounidense.

Nota relacionada: Reportan que el ‘Gato’ Ortiz Recibió Amenazas de Muerte Luego del Partido Atlas vs Chivas

Video: Roberto Gómez Junco Dice Que Gignac Es el Máximo Triunfador de Tigres

¿Dónde ver Cincinnati vs Tigres en vivo online gratis?

Si no tienes forma de mirar el partido San Diego vs Toluca este miércoles 11 de marzo, en N+ te traeremos el Liveblog del juego de ida, con el minuto a minuto oline gratis, para cheques el resumen y resultado final del encuentro de los Octavos de Final de la Concachampions 2026.

Historias recomendadas: