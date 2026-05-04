¿Cuándo son las Semifinales de Vuelta de la Champions League? Fechas y Horarios

Solamente quedan cuatro equipos con vida en la UEFA Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes en Europa. Esta semana se jugarán los partidos de vuelta de las Semifinales, tras los cuales conoceremos a los dos finalistas que buscarán el título de esta edición en Budapest. Los dos partidos de vuelta se disputarán esta semana, los días 5 y 6 de mayo. Es por eso que acontinuación, te dejamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un segundo de acción de estos duelos.

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Fechas y Horarios para los partidos de vuelta de las Semifinales de la Champions League

El primer finalista de la Champions League 2026 saldrá del partido entre Atlético de Madrid y Arsenal en territorio londinense. El partido de ida entre ambas escuadras, que se jugó en casa de los 'colchoneros', terminó empatado 1-1, por lo que todo se definirá en el Emirates Stadium. Los 'Guners' tendrán la oportunidad de volver a una final de Champions luego de 20 años, mientras que los pupilos del 'Cholo' Simeone querrán disputar un partido por el título europeo tras 10 años de no alcanzar esa instancia.

Aquí te dejamos la fecha y el horario en México, para el partido Arsenal vs Atlético de Madrid:

Arsenal vs Atlético de Madrid - martes 5 de mayo - 13:00 horas - Emirates Stadium

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En la otra llave de semifinales, tendremos el choque entre dos gigantes de Europa que, en el juego de ida, demostraron todo su poderío ofensivo. Bayern Múnich y Paris Saint-Germain nos regalaron un encuentro de proporciones históricas, anotando 9 goles para un trepidante 5-4 en favor de los parisinos que lograron sacar una mínima ventaja en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, el duelo definitivo se juega en el Allianz Arena de Múnich, en donde los bávaros buscarán el boleto a la gran final.

Esta es la fecha y el horario para el partido Bayern Múnich vs PSG:

Bayern Múnich vs PSG - miércoles 6 de mayo - 13:00 horas - Allianz Arena

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DB