París SG vs Bayern Munich: ¿Quién Ganó la Semifinal de Ida en Champions League 2026?

Aunque había altas expectativas en el partido París Saint-Germain vs Bayern Munich, nadie tenía idea de que el Parque los Príncipes sería testigo de uno de esos espectáculos mayúsculos que quedarán en la historia de la Champions League. La semifinal de ida fue inmejorable a lo largo de 90 minutos.

De hecho fue el duelo de semifinales con más goles en la historia de la Champions. Estos son los detalles de una de esas noches mágicas que siempre tiene este torneo.

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Harry Kane adelantó 1-0 al Bayern Munich a los 17 minutos, gracias a una pena máxima que el árbitro concedió por una falta del defensa Willian Pacho sobre Luis Díaz en el área de los locales.

Pero el París SG igualó 1-1 a los 24 minutos: Kvaratskhelia mandó la pelota a las redes, sin que el guardameta Manuel Neuer pudiera evitarlo.

Y unos minutos más tarde, a los 33, el mediocampista Joao Neves cabeceó el 2-1 al fondo de la portería, para poner al PSG por delante en un tiro de esquina.

El partido era vertiginoso, de ida y vuelta, con emociones en ambas áreas. Como si no hubiera mañana, los 22 futbolistas atacaban, defendían, sudaban la camiseta de su equipo con orgullo y coraje.

Fue hasta el minuto 41 que el Bayern Munich igualó 2-2 gracias a una genialidad de Michael Olise, que disparó a puerta luego de quitarse a dos zagueros parisinos.

Pero antes de la pausa del medio tiempo el silbante Sandro Schärer castigó al conjunto alemán con una pena máxima rigurosa, por una mano accidental de Alphonso Davis en su área.

Ousmane Dembelé cobró con potencia, por abajo, el penal y logró el 3-2 para el París SG a los 45+5 minutos de juego. Luego de eso, las escuadras se fueron a las regaderas.

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Resultados PSG vs Bayern Hoy 28 de Abril 2026: Resumen de la Semifinal de Ida de Champions League 2026

Ya en la parte complementaria siguió la feria de goles. En el minuto 46 nuevamente Kvaratskhelia levantó la mano con el 4-2, luego de ingresar al área para mandar un tiro potente y colocado.

Dembelé también volvió a marcar: el 5-2 lo hizo a los 58 minutos y parecía que el Bayern Munich estaba noqueado a esas alturas.

Pero los germanos se lanzaron al ataque y descontaron 5-3 a los 65 minutos, cuando el zaguero Dayot Upamecano apenas desvió un tiro centro de Joshua Kimmich.

Y luego Luis Díaz bajó magistralmente un pase bombeado de Harry Kane, entró al área y se quitó a un zaguero para luego mandar la bola al ángulo. Golazo del delantero colombiano para el 5-4 a los 68 minutos.

Aunque se vaticinaban más anotaciones, ya no hubo más. Aún así, fue el duelo de semifinales con más goles en la historia de la Champions: 9 en los primeros 68 minutos de juego.

Al final del partido, en la zona mixta, Ousmane Dembelé no pudo ocultar su entusiasmo: "Dos grandiosos equipos que atacan y no esconden nada. Sabemos que el Bayern es un equipazo, pero nosotros también".

Dembélé añadió que "Fue un partido increíble, pero ahora vamos a Múnich para clasificarnos. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar y serán dos equipos que atacan".

Mientras que Marquinhos, capitán del PSG, declaró: "Creo que todos los amantes del futbol lo disfrutaron. Fue un verdadero placer jugarlo. Lo sueñas desde niño”.

El duelo de vuelta será en el Allianz Arena de Alemania, el miércoles 6 de mayo. Se espera otro gran partido para definir al finalista de la Champions League 2026.

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Con información de N+

RGC