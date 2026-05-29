¿Toluca vs Tigres Pasa Gratis por un Canal de TV Abierta? Dónde Ver Final de Concacaf 2026

Se juega la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf y si aún no sabes dónde ver el Toluca vs Tigres de la Concachampions 2026 en vivo, acá en N+ te decimos si pasa gratis por algún canal de TV Abierta en México o si habrá transmisión online para que puedas disfrutar del partido por el título.

Los equipos de la Liga MX se citaron en la Final de la Concacaf Champions Cup 2026 y ya todo está listo para que se realice el encuentro en el mismo día que se disputará la Final de la Champions League 2026, y en una nota previa te decimos cómo ver el partido para conocer al campeón europeo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Marion Reimers Habla sobre el América Femenil y su Título de la Concacaf

¿A qué hora juega Toluca vs Tigres, Final de Concacaf?

La Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 se jugará este sábado 30 de mayo a las 6 de la tarde, horario del centro de México, y se disputará en la cancha del Estadio Nemesio Diez en Toluca, Estado de México.

Los Diablos Rojos del Toluca lograron acceder a la Final de la Concacaf Champions Cup 2026 luego de eliminar al San Diego FC en los Octavos de Final, después a Los Ángeles Galaxy en los Cuartos de Final y al LAFC en las Semifinales.

Por su parte, Tigres consiguió su pase a la Final de la Concachampions tras vencer al Forge FC en la primera ronda, al FC Cincinnati en los Octavos, al Seattle Sounders en los Cuartos de Final y al Nashville SC en las Semifinales.

¿Partido Toluca vs Tigres va gratis por TV en México?

La Final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Toluca y Tigres no tendrá transmisión en vivo gratis por ningún canal de la TV Abierta en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por televisión y app de paga.

Sin embargo, el partido de Toluca vs Tigres en vivo que definirá al campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 sí estará disponible para algunos espectadores, además de que contará con transmisión online.

Final Toluca vs Tigres: ¿Dónde ver en vivo?

El partido por el título de la Copa de Campeones de Concacaf lo podrán ver aquellos aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal Unimás contará con transmisión en vivo. De igual manera, el encuentro se va a poder ver online por la app de ViX Premium, aunque solo para espectadores en territorio estadounidense.

En caso de que te encuentres en México, no tienes nada de qué preocuparte, ya que en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis de la Final Toluca vs Tigres en vivo, para que consultes el marcador en directo y el resumen del juego de ida cuando gustes.