¿Quiénes y Cuándo Jugarán la Final de la Concachampions 2026?

Este miércoles 6 de mayo se disputó el segundo boleto para la final de la Concachampions 2026.

En el encuentro entre el Toluca y LAFC, los Diablos lograron vencer al equipo angelino con un marcador de 4 goles por 0 y un global de 5-2.

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Resultado que le dio el pase a la final del torneo que será completamente mexicana, pues su rival son los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que llegaron primero al partido decisivo, luego de derrotar al Nashville el 5 de mayo con un marcador de 1-0 y un global de 2-0.

De esta manera se verán las caras los equipos mexicanos el día 30 de mayo para disputar el título de la Concachampions.

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Toluca será quien reciba en el estadio Nemesio Diez, en la capital mexiquense a los Tigres de la UANL, en un horario que aún está por definirse.

El equipo ganador de la Concachampions conseguirá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes de 2029.

Viejos conocidos

Recientemente ambos equipos ya disputaron otro título, en esa ocasión fue el del Apertura 2025 en diciembre, cuando Toluca derrotó a los Tigres en una final dramática que se definió en penales.

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Con información de N+

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