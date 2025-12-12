Oscar Genera Incertidumbre en Brasil Tras Versiones que Apuntan a un Posible Retiro

El futbol brasileño atraviesa horas de incertidumbre debido a que distintos reportes en Brasil señalan que Oscar estaría considerando poner fin a su carrera, una posibilidad que tomó fuerza después del episodio de salud que sufrió hace unas semanas durante un entrenamiento del São Paulo. Aunque no existe un anuncio oficial, las versiones han generado gran inquietud entre aficionados y especialistas.

A mediados del mes pasado, el mediocampista de 34 años se desvaneció durante una práctica, lo que obligó a que el cuerpo médico actuara con rapidez y lo trasladara al Hospital Israelita Albert Einstein para una evaluación detallada. Tras permanecer en observación, regresó a casa, pero su futuro profesional quedó envuelto en dudas.

Los estudios preliminares apuntaron a un posible síncope vasovagal, una reacción del organismo que provoca bajas repentinas de presión arterial y ritmo cardiaco, ocasionando pérdida temporal de conocimiento. Aunque especialistas indicaron que este tipo de episodios no suele representar un riesgo grave, sí recomendaron estrictos controles médicos y prudencia, lo cual habría influido en las deliberaciones del jugador.

Oscar volvió al futbol brasileño a inicios de 2025 y desde entonces sumó 21 apariciones, además de dos goles y cinco asistencias, tras concluir su etapa en el Shanghai Port, club al que llegó después de haber sido figura del Chelsea en la Premier League. Su reintegración al alto nivel parecía encaminada, pero el episodio reciente abrió un panorama distinto.

En cuanto a su trayectoria con la Selección Brasileña, el volante suma 48 encuentros, 12 goles y 15 asistencias, además de haber marcado el tanto del honor en la derrota 7-1 ante Alemania en el Mundial 2014.

Por ahora, el entorno del jugador no ha emitido postura oficial, pero en Brasil se mantiene la expectativa ante lo que decida Oscar en las próximas semanas.

