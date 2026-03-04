Gran Premio de Australia 2026: Fecha y Horarios Para Ver en México

Los aficionados de la Fórmula 1 finalmente podrán disfrutar de la máxima categoría del automovilismo profesional, pues luego de varios meses de ausencia, la temporada 2026 finalmente va a comenzar. La nueva campaña de la F1 arranca con el Gran Premio de Australia, carrera que además marcará el regreso de 'Checo' Pérez a la parrilla de salida tras un año alejado del circuito.

Aunque 'Checo' Pérez ya se subió al monoplaza de Cadillac, el debut oficial del piloto mexicano tras el volante de la nueva escudería se dará este fin de semana.

Fecha y Horario en México para ver el Gran Premio de Australia 2026

La primera carrera de la nueva temporada es el Gran Premio de Australia, el cual se correrá del 6 al 8 de marzo, siendo el 8 de marzo el día de la carrera principal, la cual está programada para llevarse a cabo de las 15:00 a las 17:00 horas, tiempo de Melbourne. Sin embargo, por la diferencia de horarios que existe con respecto a México, el debut de 'Checo' en territorio nacional será el sábado 7 de marzo a las 22:00 horas (tiempo del centro de México).

Calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1

La próxima temporada, la Fórmula 1 tendrá a una nueva escudería en la parrilla de salida. Se trata de Cadillac, equipo para que el correrá el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez. Por esa razón, aquí te dejamos el calendario completo para 2026 de la máxima categoría del automovilismo.

GP de Australia - del 6 al 8 de marzo

GP de China - del 13 al 15 marzo

GP de Japón - del 27 al 29 de marzo

GP de Bahréin - del 10 al 12 de abril

GP de Arabia Saudita - del 17 al 19 de abril

GP de Estados Unidos (Miami) - del 1 al 3 de mayo

GP de Canadá - del 22 al 24 de mayo

GP de Mónaco - del 5 al 7 de junio

GP de España (Barcelona-Cataluña) - del 12 al 14 de junio

GP de Austria - del 26 al 28 de junio

GP de Gran Bretaña - del 3 al 5 de julio

GP de Bélgica - del 17 al 19 de julio

GP de Hungría - del 24 al 26 de julio

GP de Países Bajos - del 21 al 23 de agosto

GP de Italia - del 4 al 6 de septiembre

GP de España (Madrid) - del 11 al 13 de septiembre

GP de Azerbaiyán - del al 26 de septiembre

GP de Singapur - del 9 al 11 de octubre

GP de Estados Unidos (Austin) - del 23 al 25 de octubre

GP de México - del 30 de octubre al 1 de noviembre

GP de Brasil - del 6 al 8 de noviembre

GP de Estados Unidos (Las Vegas) - del 19 al 21 de noviembre

GP de Qatar - del 27 al 29 de noviembre

GP de Abu Dhabi - del 4 al 6 de diciembre

