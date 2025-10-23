GP de México 2025 En Vivo: ¿Dónde Ver las Prácticas F1 Este 24 de Octubre? Canal de Transmisión

Después de mucho tiempo de espera mañana por fin arranca la actividad del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR) y si aún no sabes qué canal pasa las transmisión en directo, acá te decimos dónde ver las prácticas libres 1 y 2 de Fórmula 1 (F1) en vivo gratis este viernes 24 de octubre 2025.

Para que nadie se pierda nada del GP de México 2025, en una nota ya te mostramos los horarios de las prácticas libres F1 para el primer día de actividades. De igual forma, te decimos cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público para disfrutar del espectáculo y la gran carrera.

Video​: GP de México F1 2025: Primeras imágenes Así llegaron Leclerc y Colapinto ¿Dónde ver Gratis?

¿A qué hora empiezan las prácticas de F1 en México?

Las prácticas 1 y 2 del Gran Premio de México 2025 se llevan a cabo este viernes 24 de octubre. Los horarios de inicio van a tener un buen lapso de tiempo entre una y otra, por eso a continuación te mostramos a qué hora inicia y termina cada una:

Práctica 1

Horario de inicio: 12:25 pm (tiempo del centro de México).

Horario de término: 1:30 pm (tiempo del centro de México).

Nota relacionada: Guía GP de México 2025: Todo lo que Debes Saber Si Vas a la F1 en Autódromo Hermanos Rodríguez

Práctica 2

Horario de inicio: 3:55 pm (tiempo del centro de México).

Horario de término: 5:30 pm (tiempo del centro de México).

Video: Gran Premio de México F1 2025: La Emoción Inunda el Paddock en el Autódromo, Así Luce

¿Dónde ver las prácticas libres del Gran Premio de México este 24 de octubre 2025?

Se van a poder ver prácticas libres de F1 en vivo gratis en TUDN a través de Canal 5 y Canal 9, señales que se encuentran disponibles en la TV abierta. El canal que pasa cada prueba es el siguiente:

Práctica 1 de F1 pasa por Canal 9 en vivo gratis.

en vivo gratis. Práctica 2 pasa por Canal 5 en vivo gratis.

Nota relacionada: Gran Premio de México Fórmula 1: Cierres y Alternativas Viales en CDMX para la Carrera 2025

Para ver las prácticas libres del GP de México 2025 en vivo gratis este 24 de octubre, las personas solamente necesitan tener acceso a una televisión que cuente con señal abierta, así podrán disfrutar de todo lo que deje el primer día de actividades de la Fórmula 1 en la CDMX.

Historias recomendadas: