¿A Qué Hora es el Juego 3 de la Serie Mundial, Tiempo de México?

Con la presencia mexicana de Alejandro Kirk, esta noche se llevará a cabo el Juego 3 de la Serie Mundial 2025 entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto. De momento, la serie está igualada a un triunfo por equipo luego de que la novena Angelina se robara un triunfo de territorio canadiense. Ahora la Serie Mundial se muda a California para el tercer y cuarto partido, mismos que se disputarán en el Dodger Stadium.

Toronto se llevó el triunfo en el Juego 1, en parte gracias a una enorme actuación del mexicano Alejandro Kirk, quien conectó un cuadrangular, anotó tres carreras y recibió una base por bolas, para colaborar a que la pizarra reflejase un resultado final de 11 carreras a 4. Sin embargo, de la mano de Shohei Ohtani, los Dodgers reaccionaron para empatar la serie al vencer 1-5 a los Blue Jays.

¿A qué hora comienza el Juego 3 de la Serie Mundial?

El Juego 3 de la Serie Mundial 2025 entre Dodgers y Azulejos se llevará a cabo este lunes 27 de octubre. El partido comenzará a las 6:00 pm (tiempo del centro de México), es decir a las 5:00 pm hora local de Los Ángeles, California.

Cabe mencionar que los Juegos 3, 4 y 5 se jugarán en el Dodger Stadium, mientras que, de ser necesarios, los Juegos 6 y 7 se disputarán en Toronto, Canadá.

