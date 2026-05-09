Humberto Cruz, Beisbolista Mexicano, se Declara Culpable de Transportar Inmigrantes en EUA

Humberto Cruz, beisbolista mexicano y promesa de los Padres de San Diego, se declaró culpable en noviembre de 2025 de un delito federal menor relacionado con el transporte de inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos, esto de acuerdo con documentos judiciales publicados inicialmente por el San Diego Union-Tribune y The Athletic el pasado viernes 8 de mayo. Cruz fue sentenciado a 30 días de prisión.

Cruz, de 19 años años de edad, reconoció en su acuerdo de culpabilidad que, al no ser ciudadano estadounidense, su declaración hacía que la deportación de Estados Unidos fuera "prácticamente inevitable y casi segura". En ese sentido, los medios antes mencionados reportaron que el pitcher mexicano se deportó voluntariamente a México y perdió su visa de trabajo por un lapso de 10 años, aunque puede solicitar su restitución después de cinco años, en caso de mostrar buena conducta.

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Humberto Cruz esperaba recibir "dinero fácil"

El joven atleta fue arrestado el 28 de octubre en Arizona mientras se recuperaba de una cirugía de codo en el complejo de entrenamiento de primavera de los Padres en Peoria, Arizona. Según una denuncia penal presentada ante un tribunal federal de Arizona, agentes de la Patrulla Fronteriza observaron una camioneta BMW SUV 2020 con placas mexicanas circulando hacia el sur por la Ruta Estatal 85, únicamente con el conductor a bordo, para luego avistar el mismo vehículo dirigiéndose hacia el norte, pero con dos pasajeros más.

Según los documentos judiciales revisados ​​por el San Diego Union-Tribune y The Athletic, los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a Cruz cerca de Lukeville, Arizona, informando que encontraron a dos ciudadanos mexicanos indocumentados en la camioneta, incluyendo a una persona que había sido deportada de Estados Unidos días antes.

Al respecto de esta acción, Cruz habría declarado a los agentes que respondió a un anuncio en redes sociales que ofrecía "dinero fácil" por transportar personas y que esperaba recibir mil dólares por pasajero.

Los Padres de San Diego colocaron a Cruz en la lista restringida en el mes de marzo y declinaron hacer más comentarios. El mexicano, nacido en Monterrey, fue firmado por 750 mil dólares en febrero de 2024 por la franquicia de los Padres, pero se formó en la academia de los Diablos Rojos del México.

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DB