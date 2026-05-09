Messi Llega a 100 Contribuciones de Gol y Rompe Récord en la MLS

La historia del futbol estadounidense sumó un capítulo dorado este 9 de mayo en el BMO Field de Toronto, Canadá. En una exhibición que quedará para los libros de historia, Lionel Messi se convirtió en el jugador más rápido en alcanzar las 100 contribuciones de gol en la historia de la Major League Soccer (MLS).

El capitán del Inter Miami no solo alcanzó la cifra, sino que pulverizó la marca previa. Messi necesitó apenas 64 partidos para llegar al centenar de participaciones directas (goles y asistencias), dejando atrás el récord que ostentaba el italiano Sebastian Giovinco, quien requirió de 95 encuentros para lograr la misma hazaña con la camiseta del Toronto FC.

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Messi y el Inter Miami siguen subiendo posiciones

La hazaña de Lionel Messi llegó durante la victoria de "Las Garzas" por 4-2 sobre el conjunto canadiense. El astro argentino firmó una actuación decisiva para el triunfo de su club, colaborando con un gol y dos asistencias, y reafirmando la mejor efectividad ofensiva de la liga.

Desde su debut en 2023, la presencia de Messi ha sido analizada bajo la lupa de si su impacto sería puramente comercial o deportivo. Los números de hoy cierran cualquier debate. Al superar a figuras de la talla de Giovinco, Carlos Vela y Robbie Keane, Messi establece un estándar de competitividad que lo consolida como una súper estrella, aún a sus 38 años de edad.

Con este triunfo, el Inter Miami escala a la segunda posición de la Conferencia Este con 22 puntos, consolidándose como el rival a vencer de cara a la postemporada y al parón internacional por la Copa del Mundo 2026.

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DB