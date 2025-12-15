Ilia Topuria, Campeón de la UFC, Denuncia Intento de Extorsión; Esto Sabemos

Ilia Topuria, uno de los peleadores de artes marciales mixtas más reconocidos de la actualidad, explicó la razón de por qué no ha podido realizar combates para defender su corona en los últimos meses. La última vez que Topuria se subió al octágono fue precisamente para conquistar el cetro mundial de peso ligero de la UFC (Ultimate Fighting Championship), el pasado 28 de junio, pero desde entonces no ha vuelto a pelear.

Noticia recomendada: Santiago Gimenez Podría Ir a Quirófano por Lesión, Esto Sabemos

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, Ilia Topuria denunció que "durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que sólo desaparecerían a cambio de dinero". En ese sentido, el peleador añadió que ha tenido que "renunciar temporalmente a defender mi título", describiendo que "no ha sido una decisión fácil".

Ilia Topuria iniciará un proceso judicial

Aunque Ilia Topuria no reveló quién o quiénes estarían presuntamente extorsionándolo, sí dio a conocer que ha emprendido un proceso judicial para esclarecer los hechos. Para ello, el peleador entregó audios, mensajes, testimonios y videos, mismos que fueron puestos a disposición judicial "para proceder legalmente no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas", explicó en su comunicado.

Video: ¡El Atlante Regresa a la Liga MX en 2026!

De igual forma, el vigente campeón mundial de peso ligero de la UFC, añadió que le toca "ser un ejemplo de que nadie debe ceder ante la presión, la manipulación o el miedo". "Doy este paso por mi familia, por mí y por todas las personas que necesitan ver que la verdad se defiende con hechos. Confío plenamente en la justicia y pongo en sus manos todo lo que he vivido", señaló.

El artemarcialista también dijo que, de momento y para no entorpecer el proceso judicial, no hará más declaraciones. "Solo pido que no se especule y que se respete la intimidad de mi familia en un momento tan delicado", expresó en su comunicado.

Noticias recomendadas: