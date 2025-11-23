Italia Conquista la Copa Davis 2025

Italia se proclamó campeona de la Copa Davis 2025, logrando su cuarto título histórico tras los obtenidos en 1976, 2023 y 2024. Con este triunfo, la squadra azzurra también se convierte en la primera nación en conquistar tres coronas consecutivas en la era posterior al Challenge Round. La serie, disputada en Bolonia, quedó definida por los triunfos de Matteo Berrettini y Flavio Cobolli.

Berrettini abrió la jornada imponiéndose a Pablo Carreño Busta por 6-3 y 6-4, en un duelo donde el italiano impuso su potencia y controló los momentos clave. Aunque Carreño presionó al inicio, el servicio y las combinaciones agresivas de Berrettini terminaron inclinando la balanza. Los quiebres llegaron en juegos decisivos y el público italiano jugó un rol determinante en el impulso emocional del local.

Noticia relacionada: Cristiano Ronaldo le Da la Victoria a Al Nassr Con Golazo de Chilena

Video: Jueves del Recuerdo en Despierta con Carlos Alcaraz y Rafa Nadal

El español reconoció la dificultad del partido, especialmente por el nivel de Matteo, el ambiente y las condiciones de la cancha, con pelotas nuevas que botaban muy bajo y complicaron su juego. Berrettini, por su parte, aseguró que en la Copa Davis importa ganar más que jugar bonito y destacó la importancia de llegar al punto final con ventaja.

El cierre quedó en manos de Flavio Cobolli, quien protagonizó una remontada memorable ante Jaume Munar. Tras caer 1-6 en el primer set, el italiano se recuperó emocionalmente, forzó un tie-break que ganó 7-6 (5) y luego se impuso 7-5 en un tercer set agotador de casi tres horas. Su victoria aseguró el título para Italia y desató la celebración en la SuperTennis Arena.

Cobolli confesó que vivió el partido en una mezcla de nervios, fe y corazón, inspirado por su banca y apoyado por familiares, amigos y su novia, quienes viajaron para acompañarlo. Munar, combativo desde el inicio, cedió únicamente ante la resistencia y el impulso anímico del italiano, que firmó uno de los triunfos más importantes de su carrera.

El capitán Filippo Volandri, emocionado, destacó la fortaleza colectiva como clave del éxito: “Solo un equipo así consigue algo tan grande”. Con este campeonato, Italia confirma un periodo dorado, muestra una estructura sólida y se afirma como la nación dominadora del tenis por equipos en los últimos años.

Historias destacadas: