Cristiano Ronaldo le Da la Victoria a Al Nassr Con Golazo de Chilena

Al Nassr volvió a mostrar su poderío y despachó con autoridad a Al Khaleej en una noche donde Cristiano Ronaldo volvió a robarse los reflectores. El delantero portugués puso el broche de oro al encuentro con un remate que levantó al estadio entero y amplió todavía más su histórica cifra goleadora. El equipo de Jorge Jesus mantuvo su paso perfecto en la liga con nueve triunfos en nueve encuentros.

El duelo arrancó con un Al Nassr dominando todos los sectores del campo. Cristiano generó las primeras oportunidades: un disparo potente desde la frontal y un remate dentro del área que el arquero Moris desvió con una gran estirada. Ese impulso inicial abrió la puerta para que Joao Félix tomara protagonismo.

El atacante luso fue insistente y peligroso, pero tuvo que esperar para ver reflejado su esfuerzo en el marcador. Dos definiciones suyas fueron anuladas. Fue hasta su tercer intento cuando logró convertir, culminando un centro raso tras una recuperación agresiva de Angelo en el costado izquierdo. Al minuto 41, Cristiano robó la pelota cerca del banderín y sirvió para Wesley, quien soltó un zapatazo desde la media luna que terminó incrustado en el ángulo para ampliar la ventaja.

El complemento inició con un susto para los de Riad: Hawsawi descontó para Al Khaleej con un disparo potente que se incrustó en el ángulo. Sin embargo, la reacción visitante duró poco; Sadio Mané aprovechó un balón suelto y definió con una elegante vaselina para devolver la tranquilidad a los locales.

Golazo de Cristiano Ronaldo

El cierre del partido tuvo de todo, incluida una expulsión, pero fue Cristiano quien puso la firma final. En la última acción del juego, el portugués se elevó para conectar una chilena impecable que dejó sin opciones al guardameta y que recordó a sus noches más brillantes. Fue su gol número 954 y el que terminó por sellar una actuación colectiva contundente.

Con este resultado, Al Nassr llega fortalecido a su siguiente compromiso: el duelo ante el FC Istiklol Dushanbe en la AFC Champions League dentro del Grupo D, escenario donde buscan seguir extendiendo su buen momento.

