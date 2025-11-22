Policía Francesa Capacita a Uniformados Mexicanos para Manejar Disturbios en Mundial 2026

Un total de 65 elementos de diversas corporaciones de Jalisco fueron capacitados para el manejo de disturbios durante la Copa del Mundo 2026.

La Policía Nacional Francesa fue la encargada de ofrecer el curso de gestión de Multitudes durante Manifestaciones y Grandes Acontecimientos Deportivos.

Y es que Guadalajara será una de las sedes de México, uno de los países organizadores de este Mundial tripartita —México, Estados Unidos y Canadá—, a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

De cara al Mundial

Nuestro país albergará en total 13 partidos repartidos entre la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, siendo la inauguración de la justa en el Estadio Azteca.

En Jalisco, especialmente en el estadio Akron, ubicado en Zapopan, se celebrarán cuatro partidos, de ahí la necesidad de establecer un programa preventivo y de acción de manejo de multitudes.

Entre las corporaciones que participaron en este curso estuvieron:

Policía Estatal Preventiva.

Policía Metropolitana.

Policía de Guadalajara.

Policía de Zapopan.

SAMU de Jalisco.

Fueron dos semanas de capacitación a cargo de instructores de la Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS), división de la Policía de Francia con experiencia en mundiales y juegos olímpicos.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, dijo que un evento de esta magnitud requiere de una policía preparada.

Entendemos que este encuentro internacional de fútbol exige una policía preparada, humana y estratégica, capaz de responder con profesionalismo ante escenarios complejos

¿En qué consistió la capacitación?

Tras la clausura del curso, que incluyó un simulacro de disturbios en el estadio, el funcionario habló sobre la capacitación realizada.

Los oficiales abordaron en la teoría y práctica cómo privilegiar la mediación, el diálogo y el control táctico, pilares de una policía de vanguardia

Hernández González señaló que en caso de que haya actos de violencia o algunos grupos quieran poner en riesgo a la ciudadanía, la policía tendrá más herramientas para hacer una contención de manera preventiva.

