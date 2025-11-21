Paulinho Jugará la Liguilla a Tope con Toluca, para Ser Convocado al Mundial 2026 con Portugal

Motivado por la posibilidad de ir al Mundial 2026 con la Selección de Portugal, el delantero Paulinho jugará la Liguilla a todo lo que da. Esto luego de conocer las palabras del estratega del combinado luso, Roberto Martínez, quien dijo que “está jugando muy bien y lo estamos observando”.

Joao Paulo Días Fernandes, nombre completo de Paulinho, ha sido constante con los Diablos Rojos y lleva tres títulos de goleo al hilo en la Liga MX: Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025.

Justo esa contundencia y constancia es lo que ha llamado la atención del seleccionador de Portugal. Roberto Martinez dejó en claro que tiene en la mira al artillero del Toluca:

Tenemos ahora a tres jugadores que estamos observando. Uno de ellos es Paulinho, porque está siendo muy constante, es un jugador que está jugando muy bien

Además de Paulinho, el entrenador español también señaló a André Silva, quien juega en el club español Elche, y a Fábio Silva, que milita en el Borussia Dortmund.

Paulinho quiere jugar el Mundial 2026 junto a Cristiano Ronaldo

Con 33 años de edad, Paulinho aspira a pelear por el puesto de delantero con Cristiano Ronaldo, Francisco Conceicao y Goncalo Ramos. Sabe que la competencia es dura, pero anda motivado:

Mientras juegue voy a estar disponible para la selección. Creo que estoy listo, a la altura para ello, con lo que estoy haciendo en Toluca; estoy listo para ayudar

"Sería increíble jugar un Mundial por mi país. Creo que los astros se están alineando, sería para mí muy bonito, especial, también por lo que México me ha dado, pero vamos a ver si se realiza", añadió el goleador escarlata.

En ese mismo sentido, el artillero añadió que Portugal puede brillar: “Hay que ir con mucha ambición para ganar, aunque el Mundial tiene muy buenos equipos. Lo más importante es empezar el primer partido, y si es con Cristiano, aún más".

Hay que recordar que Paulinho ya ha sido convocado antes a la selección lusa. En el 2020, cuando jugaba para el Sporting Braga de la Liga portuguesa. En ese entonces lo llamó el entrenador Fernando Santos para un amistoso contra Andorra en el que marcó dos tantos. También jugó algunos minutos en la Nations League ante Francia y Croacia.

Recordemos que el club Toluca aún no conoce a su rival en cuartos de final del Torneo Apertura 2025, ya que espera al ganador del partido Juárez-Pachuca que se llevará a cabo el próximo domingo.

