¿A Qué Hora Ver Juárez vs Pachuca por el Último Boleto a la Liguilla de la Liga MX?

Solamente queda un boleto para los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Luego de que se disputaran los primeros dos partidos del Play-in, resta únicamente un cupo para acceder a la Liguilla, el cual se definirá en el juego de Juárez vs Pachuca. Los Tuzos accedieron a esta instancia tras vencer a Pumas, mientras que el conjunto fronterizo tendrá su segundo chance de avanzar a la instancia de eliminación directa, esto luego de su derrota ante los Xolos de Tijuana.

El partido de Juárez vs Pachuca definirá al último invitado para la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano, ya que el ganador de ese compromiso se medirá al Toluca, equipo que terminó la fase regular de la competencia, como líder de la tabla.

¿Cuándo juega Juárez vs Pachuca en el Play-in de la Liga MX?

El partido entre los Bravos de Juárez y los Tuzos del Pachuca se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El conjunto fronterizo tendrá la ventaja de la localía gracias a que, durante la fase regular del Torneo Apertura 2025, lograron acumular 23 puntos, quedando así por encima de su próximo rival en la tabla de posiciones.

Este compromiso comenzará a las 7:00 PM (tiempo del centro de México). Quien resulte ganador se clasificará a la Liguilla del futbol mexicano, mientras que el perdedor dará por terminada su participación en el primer certamen de la temporada 2025/26 de la Liga MX.

¿Cuándo empieza la Liguilla del Apertura 2025?

De los cuatro duelos que habrá en los Cuartos de Final, tres ya están definidos. Únicamente resta conocer al rival de los Diablos para que pueda comenzar la Liguilla del Torneo Apertura 2025, la cual comenzará oficialmente el próximo miércoles 26 de noviembre. Así quedaron definidas las llaves para la Liguilla:

Cruz Azul vs Chivas

América vs Monterrey

Tigres vs Tijuana

Toluca vs Juárez/Pachuca

