Muere Rodney Rogers, Leyenda de la NBA, a los 54 Años de Edad; Esto Sabemos

La NBA está de luto. Este sábado 22 de noviembre se informó sobre el fallecimiento del ex basquetbolista, Rodney Rogers, que jugó doce temporadas en la liga. De acuerdo con el comunicado de la Universidad de Wake Forest, donde estudió y jugó en sus años colegiales, Rogers murió el pasado viernes 21 de noviembre. "Rogers deja un legado imponente como uno de los jugadores más transformadores en la historia del programa y un ejemplo perdurable de coraje, generosidad y espíritu pro humanitario".

Rodney Rogers falleció a los 54 años de edad. Jugó para siete franquicias en la NBA (Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Boston Celtics, New Jersey Nets, New Orleans Hornets y Philadelphia 76ers) y fue reconocido con el premio al Mejor Sexto Hombre de la liga en la temporada 1999/2000. Su carrera como jugador profesional terminó en 2005 y tres años después, sufrió un accidente que cambió su vida para siempre.

¿De qué murió Rodney Rogers?

De acuerdo con el comunicado de la Universidad de Wake Forest, Rodeny Rogers "falleció el 21 de noviembre de 2025 por causas naturales relacionadas con la lesión de la médula espinal que sufrió el 28 de noviembre de 2008. Hizo su transición pacíficamente, rodeado del amor infinito de su devota esposa, Faye". Ante esta noticia, la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA, por sus siglas en inglés), expresó sus condolencias a través de su director ejecutivo y ex compañero de Rogers, Andre Iguodala.

"Rodney Rogers jugó 12 años en la NBA, y tuve la suerte de compartir uno de ellos con él durante mi año de novato con los 76ers. Fue una figura constante en la cancha, destacada por su premio al Sexto Hombre del Año y su increíble longevidad en la liga. Rodney mantuvo su cálida y acogedora presencia durante toda su etapa en la liga, incluso después del trágico accidente de 2008 que lo dejó paralizado. Me siento honrado de haber tenido el privilegio de experimentar personalmente su alegría", escribió Iguodala.

