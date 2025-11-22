¿Cómo le fue al Barcelona en su Regreso al Camp Nou?

Finalmente, luego de casi tres años sin poder jugar en casa, el FC Barcelona volvió a disputar un partido oficial en el Camp Nou. El club ya tiene los permisos para albergar partidos de LaLiga de España, aunque con un aforo reducido con respecto a la capacidad final que tendrá cuando los trabajos de remodelación finalicen por completo. Aún así, un total de 45 mil 157 aficionados se dieron cita para darle la bienvenida al equipo culé al nuevo estadio, el cual inauguró en duelo contra el Athletic Club.

El partido ante la escuadra de Bilbao representaba no sólo el regreso al Camp Nou, sino también la posibilidad de colocarse como líderes de la competición española, al menos de manera momentánea. Para lograrlo, el conjunto blaugrana necesitaba vencer a su rival y, afortunadamente para ellos, el resultado les fue favorable.

¿Quién ganó el partido de Barcelona vs Athletic Club en el Camp Nou?

Gracias a los goles de Robert Lewandowski, Fermín López y doblete de Ferran Torres, el Barça venció 4-0 al Athletic Club, marcando su regreso al Camp Nou con el pie derecho. Este resultado pone a los pupilos de Hansi Flick como líderes de LaLiga de España, con 31 puntos y una diferencia de goles de +21. Sin embargo, están empatados en puntaje con el Real Madrid, equipo que tiene un juego menos y que podría recuperar la cima de la tabla con un triunfo o un empate el próximo domingo 23 de noviembre, ante Elche.

De momento, el FC Barcelona ya piensa en su siguiente compromiso, el cual corresponde a la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El próximo martes 25 de noviembre, la escuadra culé visitará el Stamford Bridge de Londres para enfrentar al Chelsea.

¿Cuándo fue la última vez que el FC Barcelona jugó en el Camp Nou?

Previo al juego ante Athletic Club, el Barcelona llevaba casi 3 años sin jugar un partido en la cancha del Camp Nou. La última vez que habían disputado un compromiso en ese estadio fue el 28 de mayo del 2023, cuando el FC Barcelona se impuso por 3-0 al Mallorca, en la penúltima jornada de una Liga que acabó en las vitrinas de la institución culé.

