Raúl Jiménez Vuelve a Anota Gol del Triunfo en Inglaterra, ¿Cuántos Goles Lleva en la Premier?

Raúl Jiménez sigue demostrando por qué es el delantero titular de la Selección Mexicana. El atacante de 34 años de edad tuvo una gran actuación este sábado 22 de noviembre, en el partido que enfrentó a su equipo, Fulham, frente al Sunderland por la decimosegunda jornada de la liga inglesa. El partido finalizó con triunfo para el equipo del mexicano, quien se vistió de héroe al anotar el único gol del compromiso.

Al minuto 84', Raúl Jiménez logró marcar con un buen remate dentro del área el que terminó siendo el gol de la victoria. Gracias a su anotación, Fulham consiguió su cuarto triunfo en lo que va de la temporada de la Premier League, lo cual representa tres puntos fundamentales en la lucha por permanecer fuera de los últimos lugares. El cuadro londinense ha logrado sumar 14 puntos y se ubica en la decimocuarta posición de la tabla en Inglaterra, apenas 3 unidades por encima de la zona de descenso.

¿Cuántos goles tiene Raúl Jiménez en la Premier League?

Contabilizando el gol que anotó hoy con el Fulham, Raúl Jiménez ha conseguido anotar un total de 61 goles durante su carrera en la Premier League. El delantero de la Selección Mexicana es, además, el máximo goleador en la historia del Wolverhampton con 57 tantos en todas las competiciones y también el mejor anotador mexicano en la historia de la primera división de Inglaterra, superando a Javier Hernández quien marcó 53 goles.

El tanto que marcó este domingo 22 de noviembre es, sin embargo, apenas el segundo gol de Jiménez en la presente campaña de la liga inglesa, en la que ha participado en 11 de los 12 partidos que ha disputado el Fulham.

