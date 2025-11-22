Chris Paul, Leyenda de la NBA, Anuncia su Retiro

El base de los LA Clippers, Chris Paul, anunció su retiro al finalizar la presente temporadade la NBA este sábado 22 de noviembre. A sus 40 años de edad (cumplirá 41 el próximo 6 de mayo), Paul se encuentra jugando su campaña número 21 en la liga de baloncesto más importante del mundo, en la cual ha forjado una carrera digna del Salón de la Fama. En su mensaje, publicado en redes sociales, el basquetbolista estadounidense confirmó que el partido entre Clippers y Hornets de este domingo 22 de noviembre, será la última ocasión en la que visite Carolina del Norte como jugador profesional.

Chris Paul, oriundo de Winston-Salem, Carolina del Norte, fue la cuarta selección global en el Draft de 2005 y fue elegido por la franquicia de los New Orleans Hornets (ahora llamada Pelicans). En su primera temporada fue nombrado Novato del Año y posee varias distinciones a lo largo de su carrera.

Chris Paul: Una carrera digna del Salón de la Fama

Chris Paul es considerado uno de los mejores bases en la historia de la NBA. A pesar de que no ha logrado salir campeón, Paul es el segundo máximo asistidor en la historia de la liga y también el segundo jugador con más balones robados. Por si fuera poco, el también apodado 'Point God', fue el primer jugador de todos los tiempos en haber anotado 20 mil puntos y 10 mil asistencias en su carrera.

De las 20 temporadas previas que ha estado en la NBA, Chris Paul fue seleccionado 12 veces al Juego de Estrellas, 11 veces elegido a uno de los mejores quintetos de la liga y 9 veces perteneció a uno de los mejores quintetos defensivos. Además, aunque no ha logrado conseguir un anillo de campeón en la asociación, Paul tiene dos medallas de oro olímpicas (2008 y 2012) y fue elegido como uno de los mejores 75 jugadores de todos los tiempos.

Chris Paul ha jugado para siete franquicias: New Orleans Hornets, LA Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs.

