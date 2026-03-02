¿Jugará Contra Manchester City? Real Madrid Confirma Lesión de Mbappé

El madridismo ha recibido un balde de agua fría este lunes 2 de marzo. Tras días de especulaciones y una notable ausencia en los entrenamientos grupales, el Real Madrid ha emitido un comunicado oficial detallando el estado de salud de su máxima figura, Kylian Mbappé.

Según el parte médico difundido por la institución blanca, el delantero francés se sometió a pruebas médicas realizadas por especialistas de Francia bajo la estricta supervisión de los servicios médicos del club. El diagnóstico es claro: un esguince en la rodilla izquierda.

"Se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. El jugador queda pendiente de evolución", dice el comunicado oficial del Real Madrid

La noticia llega en el momento más inoportuno para el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa, ya que Mbappé estaba firmando una temporada de ensueño. Hasta el día de hoy, el "9" merengue registra la impresionante cifra de 38 goles en todas las competiciones (23 de ellos en LaLiga), consolidándose como el máximo artillero del equipo y líder indiscutible en la carrera por el "Pichichi" y la Bota de Oro.

¿Jugará Mbappé contra el Manchester City?

La gran interrogante que recorre las oficinas de Valdebebas es si Kylian podrá estar presente en el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City, programado para el próximo 11 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Aunque el club ha optado por un tratamiento conservador para evitar el quirófano —especialmente con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina—, los tiempos de recuperación para un esguince de este tipo suelen oscilar entre las dos y tres semanas dependiendo del grado.

Por ahora, el Madrid deberá esperar para ver si su gran estrella puede regresar en los próximos días, aunque se especula que podrían optar por cuidarlo al menos para el partido de ida ante el conjunto inglés.

