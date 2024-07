Kate Middleton Reaparece en Final Masculina de Wimbledon y Recibe Gran Ovación

La princesa de Gales, Kate Middleton, fue ovacionada este domingo 14 de julio en la final individual masculina de Wimbledon, donde acudió a presenciar el evento deportivo y entregó el trofeo al campeón Carlos Alcaraz.

