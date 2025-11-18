LeBron James Jugaría su Primer Partido de la Temporada; Esto Sabemos

LeBron James no ha podido jugar con los Lakers de Los Ángeles en el comienzo de la temporada 2025-26 de la NBA. El veterano basquetbolista de 40 años de edad (cumplirá 41 en diciembre), se perdió los primeros catorce partidos de su equipo debido a una lesión en la ciática, pero todo indica que podría hacer su presentación este mismo martes 18 de noviembre.

De acuerdo con el reporte médico de los Lakers, el estatus de LeBron James ha sido ascendido a "cuestionable" de cara al partido de esta noche ante el Jazz de Utah. Si bien esto es un paso que lo acerca a finalmente jugar, su participación en el juego de hoy aún no está confirmada. LeBron estuvo con el equipo de la G-League de los Lakers durante los cinco partidos que los laguneros tuvieron de visita la semana pasada, esto con la intención de ponerse a punto físicamente, y el pasado lunes 17 de noviembre participó en toda la práctica del equipo principal.

LeBron James se convertirá en el basquetbolista con más temporadas jugadas

Cuando LeBron James haga su debut en la campaña 2025-26, se convertirá en el primer jugador de la historia de la NBA que juega en 23 temporadas distintas. El 'Rey' ha disputado, hasta ahora, mil 562 partidos y promedia 27 puntos, 7.5 rebotes y 7.4 asistencias por partido. Además, es el líder anotador de todos los tiempos y cuatro veces campeón de la NBA.

¿Jugará LeBron James contra Utah?

Luego de haber participado en la práctica del pasado lunes 17 de noviembre, LeBron James atendió a los medios de comunicación y explicó que debía evaluar cómo reaccionaba su cuerpo durante las próximas 24 horas antes de decidir si jugaría o no. " Mi voz ya está agotada después de un día de estar gritando instrucciones y asignaciones y cosas así. Tengo que hacer que mi voz funcione de nuevo", detalló.

Cuando se le pregunto si ya se encontraba libre de dolor en la ciática, el legendario jugador contestó que "no iría tan lejos".

También habló sobre cuál será su rol dentro del equipo una vez que logre jugar, esto luego de que los Lakers han tenido un buen arranque de temporada con marca de 10 victorias y 4 derrotas. " No importa (...) Nunca he tenido una posición fija. No hay un sólo equipo, un sólo club en el mundo en el que no pueda encajar y jugar. Puedo hacer de todo en la cancha", afirmó.

