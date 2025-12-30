Mercado de Fichajes: Necaxa Deja Ir a Tomás Jacob al Atlanta United, de la MLS  

Siguen las noticias en el mercado de fichajes de invierno. Ahora fue el Necaxa el que cerró un buen negocio: vendió a una de sus perlas, el argentino Tomás Jacob, al equipo Atlanta United de la MLS.

Tomás Jacob, de 21 años, es un futbolista nacido en Santa Fe, Argentina, que saltó al futbol profesional con la camiseta del Newell's Old Boys. Y en julio del 2025 llegó al Necaxa, a cambio de 2.8 millones de dólares.

Noticia relacionada: Campeones 2025: Atletas que Hicieron Historia y Eventos Deportivos que Marcaron el Año

Seis meses en el Necaxa le bastaron al mediocampista de contención para llamar la atención. Y fue el técnico Gerardo “Tata” Martino quien puso los ojos en el joven futbolista, por lo que pidió a la directiva del Atlanta United que lo fichara.

Así que luego de las negociaciones, trascendió que el equipo de Atlanta cerró la contratación a cambio de 5 millones de dólares, casi el doble de lo que pagaron los Hidrorayos por él.

Chris Henderson, director deportivo de The Five Stripes (como se le conoce al Atlanta United), señaló que “Tomás es un joven talentoso con la versatilidad para jugar en múltiples posiciones y nos entusiasma ver cómo continúa su desarrollo con Atlanta United. Aportará competencia a la defensa y se adaptará perfectamente al estilo de juego del ‘Tata’ Martino".

¿Por qué Atlanta United decidió fichar a Tomás Jacob, del Necaxa?

Fue en julio de este año cuando el entrenador Gerardo Martino vio en acción a Tomás Jacob, en la Leagues Cup 2025: Necaxa venció 3-1 al Atlanta Unired en la Fase de Grupos. Y el zaguero estuvo impasable, lo que llamó la atención del estratega argentino. Desde entonces pidió a la directiva que sondeara su fichaje, que se concretó justo ahora.

El club Necaxa le dio las gracias a Jacob en sus redes sociales: “Muchas gracias, Tomás Jacob. Mucho éxito en esta nueva etapa con el Atlanta United”.

Hay que señalar que Necaxa ha vendido a varios jugadores en este mercado invernal de fichajes: Diber Cambindo, Johan Rojas, Diego de Buen, Alejandro Andrade, Jesús Alcantar, el ya mencionado Tomás Jacob, y se espera que en breve se anuncie la salida de Agustín Palavecino.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC