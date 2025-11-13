¿Messi Tendrá su Propia Estatua en el Camp Nou? Esto Dijo el Presidente del Barcelona

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha hablado sobre la figura de Lionel Messi durante varios días. Y es que desde que el astro argentino visitó el nuevo Camp Nou sin avisar a la cúpula culé, Laporta se ha referido hacia el ex futbolista blaugrana con palabras de afecto, reiterando en cada ocasión que Messi es una leyenda del club.

Ahora, el dirigente del Barça reveló que tienen la intención de construir una estatua en honor a Messi a las afueras del Camp Nou. "Es de esos jugadores de referencia que nos han marcado. Lo hemos comentado en junta y estamos trabajando en ello", mencionó Laporta durante la presentación del libro ' Jo vaig viure a la Masia' del periodista Xavi Torres.

¿Cuándo van a construir la estatua de Lionel Messi en Barcelona?

Al hablar sobre la posible construcción de una estatua en honor a Lionel Messi, Joan Laporta aseguró que actualmente se encuentran trabajando en ello, pero detalló que debe existir la aprobación por parte del futbolista argentino y su familia. " A todos los culés nos gustaría tener una estatua de Leo Messi en el Camp Nou. Estamos trabajando en ello y, si la familia quiere, cuando tengamos el diseño hablaremos con ellos", explicó.

Esto quiere decir que, de momento, no se sabe cuándo podría comenzar la construcción de la estatua. Sin embargo, el presidente del club blaugrana destacó que Messi "merece el mejor homenaje del Barça", afirmando que "debería tener una estatua en el Spotify Camp Nou, como Cruyff y Kubala".

El legado de Messi en Barcelona

Lionel Messi es considerado por muchos como el mejor futbolista que ha vestido los colores del FC Barcelona, teniendo números que lo respaldan. El argentino es el máximo anotador en la historia del club con un total de 672 goles, es también el jugador con más asistencias, acumulando 303 y, por si fuera poco, es quien más títulos ha levantado como jugador del equipo culé.

Messi ganó un total de 35 títulos con el Barça:

Champions League (4)

Ligas de España (10)

Supercopa de España (3)

Mundial de Clubes (3)

Copa del Rey (7)

Supercopa de España (8)

