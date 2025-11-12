¿Volverá Messi al Barcelona? Esto Dijo el Presidente del Club, Joan Laporta

La reapertura parcial del Camp Nou hace apenas unos días, generó un gran revuelo entre la afición del FC Barcelona. No sólo por la ilusión de volver a su estadio luego de casi tres años desde que comenzaron los trabajos de remodelación, sino porque Lionel Messi sorprendió a propios y extraños al visitar el recinto sin avisar a nadie dentro de la cúpula blaugrana, ni siquiera al presidente del club, Joan Laporta.

El astro argentino estuvo en el nuevo Camp Nou, algo que inmediatamente generó rumores sobre su posible regreso al club que lo vio nacer como profesional y en el que vivió los mejores años de su carrera. Sin embargo, la idea de ver a Messi enfundado en los colores del Barça "no es realista", según palabras del propio Laporta.

"No es realista hablar del retorno de Leo Messi", Joan Laporta

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, habló sobre la visita de Lionel Messi al Camp Nou y reconoció que "no sabía que vendría", además de calificar el acto un " un arrebato simpático" y un "acto de barcelonismo". El mandamás de la institución culé también habló, en entrevista con Catalunya Radio, sobre la posibilidad de que el argentino regrese a jugar con el equipo durante el periodo de inactividad de la MLS en el mercado invernal.

"Por respeto a todos, no es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador. Hacer especulaciones sobre una posible vuelta no corresponde", fueron las palabras de Laporta.

Joan Laporta dice que el Barça está por encima de cualquier jugador

La salida de Lionel Messi del Barcelona en 2021, generó mucha polémica pues el futbolista había llegado a un acuerdo de renovación con el club. Sin embargo, la situación financiera que atravesaba la institución le impedía registrar al argentino, quien se vio obligado a irse. Al respecto, el capitán de la Albiceleste reconoció hace unos días que su adiós al Barça no se dio de la manera en la que él soñaba.

Joan Laporta también comparte el sentimiento de que las cosas, en aquel entonces, no salieron de la manera en la que hubieran querido, pero aseguró que no se arrepiente de lo sucedido, pues " el Barça está por encima de todos". "Me hubiera gustado un mejor final, no fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar. Si el homenaje puede rehacerlo, estaríamos contentos", puntualizó.

