Mikel Arriola Revela que México Podría Presentar Candidatura para el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes de 2025 resultó ser un éxito para los aficionados al futbol, pues les dio la oportunidad de ver a los mejores equipos del mundo enfrentándose en un torneo oficial. La próxima edición de este torneo se disputará en 2029, todavía no tiene sede confirmada, aunque sí varios países que ya han mostrado interés en organizarlo y México podría ser uno de ellos, pues de acuerdo con Mikel Arriola, el país tiene los elementos necesarios para pensar en presentar su candidatura.

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Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, dijo este lunes 11 de mayo que "siendo miembro del Comité de FIFA de competencias en equipo varoniles, México tiene los elementos, sabiendo cómo está creciendo esta competencia en número de clubes, tiene los elementos para, en su momento, presentar como candidatura la de México para el Mundial de Clubes".

"Estamos en una posición muy relevante para el Mundial 2031 Femenil, pero también vamos a ser anfitriones del Premundial Sub-20, que generan un espacio para los Juegos Olímpicos. Ese es otro elemento adicional que FIFA nos ha reconoció y Concacaf, detalló Arriola.

¿Qué países podrían ser sede del Mundial de Clubes 2029?

Pese a que restan tres años para que se lleve a cabo la próxima edición del Mundial de Clubes, y la lista de equipos clasificados aún está lejos de completarse, varios países ya han mostrado interés en recibir al torneo que se disputó en Estados Unidos, pero aún no hay fecha para la elección de la sede que albergará la segunda edición del certamen bajo su nuevo formato.

La posibilidad de que Estados Unidos repita como anfitrión es una realidad, pues el país viene de organizar la Copa América 2024, el Mundial de Clubes 2025 y este 2026 compartirá con México y Canadá la Copa del Mundo. Sin embargo, el primer país que se candidateó para recibir al torneo de 2029 fue Brasil.

La federación de ese país confirmó la noticia con una foto de su presidente Samir Xaud junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. "Xaud afirmó que Brasil está a disposición de la máxima entidad futbolística para albergar el Mundial de Clubes de 2029. Infantino estaba contento y muy receptivo a la idea", informó la CBF.

Diversos reportes de la prensa internacional informan que países como Qatar y Australia también pusieron su propuesta sobre la mesa de FIFA, aunque también habría que tomaer en cuenta a naciones como España, Portugal y Marruecos que albergarán la Copa del Mundo en 2030.

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DB