¿Miguel Herrera Dejará de Ser el Técnico de la Selección de Costa Rica? Esto Sabemos

Miguel Herrera, mandamás de la selección de Costa Rica, puso en duda su continuidad este martes 18 de noviembre 2025, después de que el equipo descartara la posibilidad de disputar el Mundial 2026. Tras empatar sin goles ante Honduras y quedar tercero en el Grupo C de las eliminatorias, el “Piojo” dio un mensaje claro durante su conferencia: está “apesadumbrado” y ve muy posible su salida.

Herrera reconoció que nunca se había enfrentado a una situación tan dolorosa. “Se intentó y no se pudo”, dijo con voz apagada, admitiendo que las ilusiones que había construido con su cuerpo técnico se vinieron abajo. Asimismo, señaló que en los próximos días se reunirá con los directivos de la Federación Costarricense de Fútbol “para finiquitar esto”.

El técnico no rehuyó las críticas de la prensa tica, que lo cuestionó duramente por su gestión y planteamiento táctico. En sus palabras, Herrera defendió su experiencia y contradijo a quienes aseguraron que el puesto le “quedaba grande”:

“No entiendo que digan que me quedó grande… se intentó y no se pudo”.

Además, Herrera aceptó que el fracaso fue “total” y asumió que gran parte de la responsabilidad recae sobre sus hombros. Dijo sentirse dolido, frustrado y avergonzado, pero también agradecido con el grupo por su entrega: “Estoy orgulloso de este proceso, de esos jugadores, de su talento… pero no alcanzó”.

La afición costarricense no ocultó su enojo. Tras el empate decisivo, varios seguidores lo insultaron al salir del estadio, mientras que medios locales han señalado que su ciclo al frente de “La Sele” podría estar cercano a su fin.

Con todo en el aire, el destino del “Piojo” dependerá de lo que resulte en su reunión con la Federación. Si bien su contrato no parece blindado, Herrera ha dejado claro que siente que ha dado todo por Costa Rica… y que ahora es momento de decidir si continúa o pone punto final a esta etapa.

