Moisés Caicedo, Figura de Ecuador, se Perdería el Debut de su Selección en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador comenzará su camino en el Mundial 2026 sin una de sus piezas más importantes. Moisés Caicedo, referente absoluto del mediocampo tricolor, deberá cumplir una fecha de suspensión impuesta por la FIFA luego de su expulsión en el último partido de las Eliminatorias ante Argentina.

El duelo, disputado el 9 de septiembre, terminó con victoria ecuatoriana 1-0 gracias a un penal de Enner Valencia. Sin embargo, el festejo se vio empañado por la tarjeta roja que recibió el jugador del Chelsea, sancionado además con una multa de 5,000 francos suizos.

Noticia relacionada: Mikel Arriola y Mariana Gutiérrez, Nuevos Representantes de México en Comisiones de la FIFA

Video: ¿Cuántos Aficionados Mexicanos Estarán en los Estadios del Mundial 2026?

La FIFA hizo oficial la sanción en su sitio web, confirmando que Caicedo no podrá estar presente en el debut de Ecuador en la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El torneo marcará la primera edición del Mundial con 48 selecciones participantes.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Futbol, Francisco Egas, anunció que el organismo planea apelar la decisión, aunque hasta el momento no se ha registrado ningún movimiento formal. Por ahora, la suspensión se mantiene vigente y el mediocampista deberá cumplirla.

¿Jugará Moisés Caicedo en contra de México?

Caicedo, uno de los futbolistas ecuatorianos más destacados en los últimos tiempos, tampoco fue incluido en la lista para los próximos partidos amistosos frente a Estados Unidos y México, programados para el 10 y 14 de octubre.

La ausencia del volante supone un golpe sensible para el equipo de Sebastián Beccacece, que tendrá que encarar su estreno mundialista sin su principal motor en la media cancha.

Historias destacadas: