¿Monterrey vs América Femenil Hoy Pasa Gratis por TV? Link para Ver Final de Liga MX 2026 Online

Se juega el primer partido de la Final de la Liga MX Femenil y si aún no sabes dónde ver el Monterrey vs América hoy, acá te decimos si pasa gratis en TV Abierta en México y si tiene transmisión online en vivo para que disfrutes del juego de ida por el título del Clausura 2026.

Las Águilas llegaron a la Final Femenil de la Liga MX, luego de pasarle por encima al Toluca con un marcador global de 11-3, dejando encaminada la eliminatoria en la semifinal de ida con un categórico 7-1 en casa de las escarlatas.

Por su parte, las Rayadas sufrieron para avanzar contra el Pachuca, luego de caer 2-0 en su visita a la Bella Airosa, sin embargo le dieron la vuelta en casa con un marcador de 4-1, consiguiendo su pasaporte a la gran final del Torneo Clausura 2026.

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Esta será la segunda vez que Monterrey y América Femenil se medirán por segunda ocasión en la Final Femenil de la Liga MX, ya que anteriormente se vieron las caras en el Torneo Clausura 2024, cuando las regias se coronaron en tanda de penales (4-3), luego de empatar 2-2 en el global.

¿A qué hora juega América Femenil vs Monterrey hoy?

La Final de ida de la Liga MX Femenil, Monterrey vs América, se jugará este jueves 14 de mayo a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio BBVA, casa de las Rayadas, por lo que el conjunto regio buscará dar el primer paso hacia el título.

¡A las Rayadas se les apoya donde sea! 🌎



Te compartimos los horarios del partido de ida de la Gran Final. ⌚️#PizzaDeprizza pic.twitter.com/szJ0qyaRiq — Rayadas (@Rayadas) May 14, 2026

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El partido de vuelta de la Final Femenil de la Liga MX entre regias y azulcremas está pactado para jugarse el domingo 17 de mayo a las 12:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Ciudad de los Deportes, nido de las Águilas.

¿Pasa gratis Monterrey vs América Femenil hoy por TV abierta?

La Final de la Liga MX Femenil no cuenta con transmisión en vivo por ningún canal de TV abierta en México, sin embargo no todas son malas noticias para los aficionados, ya que sí podrán ver el partido de Monterrey vs América Femenil en vivo hoy totalmente gratis y online.

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¿Dónde ver el Monterrey vs América Femenil?

La Final Femenil de la Liga MX hoy contará con transmisión completamente gratis en la plataforma de Vix, por lo que podrá verse desde cualquier lugar en México en las pantallas de los celulares, Smart TV y cualquier dispositivo móvil con conexión a internet.

Si ya cuentas con la app de ViX, aquí te dejamos el link directo de la transmisión online del partido entre Rayadas y Águilas para que no pierdas tiempo buscándolo y disfrutes de toda la cobertura de Televisa: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-LMXF0132_MX.

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