UEFA Entrega Últimos Boletos Directos al Mundial de 2026, Estos son Todos los Clasificados

La jornada final de las Eliminatorias Europeas definió a las últimas selecciones clasificadas de manera directa para el Mundial de 2026 por parte de la UEFA. Esta fecha tuvo varios enfrentamientos clave, en los cuales los involucrados se disputaban el boleto directo o la posibilidad de ir al repechaje. Los partidos de Escocia vs Dinamarca y Austria vs Bosnia y Herzegovina, eran batallas directas por un lugar en la Copa del Mundo del próximo año.

Otros partidos, como el España vs Turquía y Kosovo vs Suiza, también definían a los clasificados a la justa mundialista, aunque en ambos casos se necesitaba de goleadas escandalosas para modificar las posiciones previas en las tablas.

¿Qué selecciones de la UEFA clasificaron al Mundial de 2026?

El partido entre Escocia y Dinamarca se definió en los minutos finales, cuando Kieran Tierney anotó el gol que le dio el triunfo a los escoceses por marcador de 3-2. Ese resultado manda al conjunto danés a la repesca y le da a Escocia el boleto a su primer Mundial desde Francia 1998.

Por su parte, el cotejo entre Austria y Bosnia y Herzegovina, finalizó empatado a un gol por bando, dándole a los austriacos el pase para la justa mundialista de 2026.

Estas son las selecciones UEFA clasificadas al Mundial:

Alemania

Suiza

Escocia

Francia

España

Portugal

Países Bajos

Austria

Noruega

Bélgica

Inglaterra

Croacia

Aún falta por definirse a los últimos cuatro equipos clasificados al Mundial 2026. Estos se determinarán mediante el repechaje, en el cual participarán las doce selecciones que terminaron las Eliminatorias en segundo lugar de sus respectivos grupos, más los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la UEFA Nations League 2024/25 que no terminaron su fase de grupos de los Clasificatorios Europeos en primera o segunda posición.

