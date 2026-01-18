NFL Playoffs 2026: Nueva Inglaterra Regresa a la Final de la Conferencia Americana

Luego de varios años sumergidos en una crisis deportiva, la cual comenzó a raíz de la salida de Tom Brady del equipo, los Patriotas de Nueva Inglaterra finalmente han vuelto a competir en lo más alto de la NFL. La temporada pasada el equipo más ganador en la historia del Super Bowl tuvo marca de 3 victorias y 14 derrotas, pero en la campaña regular del 2025 le dieron la vuelta a su situación ganando 14 juegos y perdiendo sólo 3.

Esta marca los hizo terminar la temporada regular como el segundo equipo mejor sembrado de la Conferencia Americana, dándoles la oportunidad de jugar como locales en las dos primeras rondas de postemporada. Este domingo 18 de enero, comandados por Drake Maye, los 'Pats' vencieron 28-16 a los Texans, superando así la Ronda Divisional y clasificándose a la Final de Conferencia por primera vez desde 2019.

La última vez que Nueva Inglaterra había alcanzado esa instancia, Tom Brady era el mariscal de campo titular del equipo. En aquella ocasión los Patriotas derrotaron a Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City en el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana.

Definido el Juego por el Campeonato de la Conferencia Americana

Con el triunfo de Nueva Inglaterra ante Houston, ha quedado definido el enfrentamiento para la Final de la Conferencia Americana. Los Patriotas tendrán que viajar a Denver para medirse a los Broncos el próximo domingo 25 de enero.

Drake Maye, el mariscal de los 'Pats' tuvo un gran partido en la Ronda Divisional. Con apenas 23 años de edad, Maye lanzó para 179 yardas, completando tres pases de anotación en su primera postemporada de la NFL.

