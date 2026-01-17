NFL Playoffs 2026: Seattle Aplasta a San Francisco en la Ronda Divisional

Los Playoffs de la NFL ya tienen un nuevo invitado a las Finales de Conferencia. Los Seattle Seahawks, líderes en la Conferencia Nacional durante la temporada regular, consiguieron su boleto a la antesala del Super Bowl LX tras vencer a los 49ers de San Francisco por marcador 41-6.

El equipo de San Francisco se despide así de la posibilidad de llegar al 'Súper Domingo', en una edición que podía ser particularmente especial para ellos, pues el Super Bowl de este año se jugará en el estadio de los 49ers. Sin embargo, Seattle acabó los eliminó y ahora esperan a su rival, el cual se conocerá este domingo 18 de enero.

Los líderes de Conferencia hicieron pesar la localía

Seattle, que terminó la campaña regular como líder de la Conferencia Nacional, tuvo la ventaja de descansar durante la Ronda de Comodines. Esto les dio la oportunidad de jugar la Ronda Divisional como locales e hicieron pesar su casa, aplastando a su rival.

Al igual que ellos, Denver (líder de la Conferencia Americana) selló su boleto a las Finales de Conferencia tras vencer este sábado 17 de enero a los Bills de Buffalo. Con este par de resultados, los dos equipos mejor sembrados de la temporada están en la antesala del Super Bowl LX.

Posibles rivales de Seattle para la Final de la Conferencia Nacional

Este domingo 18 de enero se definen a los últimos dos invitados para las Finales de Conferencia en los Playoffs de la NFL. En la Conferencia Nacional se verán las caras los Chicago Bears ante los LA Rams. El equipo que gane ese partido se medirá a Seattle la próxima semana.

Ese partido comenzará a las 5:30 pm de este domingo 18 de enero.

