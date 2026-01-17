¿Pachuca vs América Pasará por un Canal Gratis? Horario y Cómo Ver Partido de la Liga MX 2026

Esta semana hay jornada doble en el futbol mexicano de primera división y si aún no sabes a qué hora juega el América vs Pachuca ni dónde ver el partido mañana, acá te damos el horario de inicio, cómo ver el duelo en México y qué canal de TUDN pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la Jornada 3 de la Liga MX Clausura 2026.

El inicio de torneo no ha sido fácil para las Águilas del América, pues suman solo una unidad, producto de un empate contra Xolos de Tijuana y una derrota frente al Atlético de San Luis en condición de local. La buena noticia es que Ramón Juárez, quien fue expulsado a mitad de semana frente a los potosinos, podrá ver acción contra los Tuzos, ya que la Comisión Disciplinaria le retiró la tarjeta roja.

¿A qué hora es el partido de Pachuca vs América por la Jornada 3 Liga MX 2026?

El juego del América contra Pachuca ya tiene horario definido. El partido se juega a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 18 de enero. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Hidaldo, en la Bella Airosa.

Para este partido, André Jardine ya va a poder contar con la participación de Henry Martín y Erick Sánchez, mientras que Alejandro Zendejas se mantiene como baja.

¿El partido Pachuca vs América se puede ver gratis hoy?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver el Pachuca vs América, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por TV de paga y vía online por una app de streaming que cobra mensualidad.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer el Pachuca vs América en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores.

¿En qué canal de TUDN se transmite el Pachuca vs América?

Quienes van a poder ver el juego en vivo son todos los aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido del América contra el Pachuca a través de la señal de Univisión.

¿Cómo ver América vs Pachuca en vivo online gratis?

Si no tiene forma de mirar el partido del Pachuca vs América este domingo 18 de enero, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del encuentro, para que cheques cómo va el marcador en directo y el resumen con el resultado final del juego de la Jornada 3 de la Liga MX Clausura 2026.

