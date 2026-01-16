Comisión Disciplinaria le Retira Tarjeta Roja y Sanción a Ramón Juárez, Jugador del América

Una buena noticia para el América llegó desde la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF): luego de la apelación del club azulcrema, se determinó que la tarjeta roja y la sanción de un partido impuesta a Ramón Juárez no eran procedentes.

Así las cosas, el técnico André Jardine sí podrá contar con el defensa central para el duelo de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026, cuando las Águilas visiten a los Tuzos del Pachuca. Hay que señalar que el equipo buscará su primera victoria del torneo, luego de un empate y una derrota en el arranque.

De acuerdo con información de TUDN, la directiva del América no iba a impugnar la sanción pero finalmente decidió hacerlo. Resultado de ello, la Comisión Disciplinaria informó a través de un comunicado que la tarjeta roja que recibió Ramón Juárez ante Atlético de San Luis fue retirada luego de analizar la jugada a petición del equipo afectado.

¿Por qué expulsaron a Ramón Juárez en el partido América vs San Luis?

Como se recordará, el zaguero americanista Ramón Juárez fue expulsado por el árbitro Vicente Reynoso, quien le mostró la tarjeta roja directa a los 20 minutos del juego América vs San Luis, el pasado miércoles 16 de enero en la jornada 2 del Torneo Clausura 2026.

El silbante consideró que Juárez derribó intencionadamente al atacante Juan Manuel Sanabria cuando iba a entrar al área americanista. Y al ser el último defensor, frenó una ocasión clara de gol para los visitantes.

Luego de la expulsión, el América jugó diezmado y terminó por caer 2-0 ante el San Luis, para sumar dos partidos sin victoria: en la fecha 1 empató con 0-0 ante Xolos de Tijuana, mientras que en la jornada 2 cayó ante los potosinos.

Con un punto en la bolsa, las Águilas se encuentran en la parte baja de la tabla: en el escalón 16 de 18, sólo arriba de Mazatlán y Santos que no han sumado unidades en el actual certamen.

