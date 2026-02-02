¡Oficial! Obed Vargas Llega al Atlético de Madrid

El futbol mexicano acaba de sumar un nuevo integrante en Europa. El Atlético de Madrid, uno de los clubes más importantes de España, hizo oficial la contratación del mexicano Obed Vargas, quien se une a los ‘colchoneros’ luego de un buen paso por la MLS con el Seattle Sounders.

Vargas, de apenas 20 años de edad, se consolidó como una pieza clave en Seattle, equipo con el que incluso pudo jugar el Mundial de Clubes 2025. El centrocampista mexicano tenía contrato vigente con el cuadro de la MLS y se rumoreaba que equipos de la Liga MX lo pretendían. Sin embargo, la prioridad del futbolista era llegar al Viejo Continente y ahora por fin ha cumplido el objetivo.

Sus buenas actuaciones a nivel de clubes en el futbol estadounidense lo llevaron a ser considerado por Javier Aguirre, el entrenador de la Selección Mexicana. En ese sentido, Obed Vargas se perfila para ser uno de los jugadores que integre la lista final de convocados de cara al Mundial 2026, el cual está a menos de seis meses de distancia.

¿Obed Vargas será cedido a préstamo?

Cuando el periodista Fabrizio Romano reportó el interés del Atlético de Madrid en Obed Vargas, se decía que la intención del club era ficharlo e inmediatamente cederlo a préstamo a otro equipo para que pudiera sumar minutos.

Sin embargo, de momento no se ha comunicado que ese vaya a ser el caso del mexicano, quien por ahora apunta a jugar con el primer equipo del cuadro ‘colchonero’.

Mexicanos que han jugado en el Atlético de Madrid

Obed Vargas, tasado en 8 millones de euros por el portal especializado Transfermarkt, será el quinto futbolista varonil que juegue en las filas del ‘Atleti’. Antes de él estuvieron Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez y Héctor Herrera. Además, la mexicana Kenti Robles también militó en el club femenil, mientras que Javier Aguirre fue entrenador del conjunto madrileño desde 2006 y hasta 2009.

