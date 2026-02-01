Allan Saint-Maximin Revela Razón por la que Salió del América

El pasado sábado 31 de enero los aficionados del Club América recibieron la sorpresiva noticia de que uno de sus atacantes, el francés Allan Saint-Maximin, se iba del equipo de manera definitiva. El propio club fue quien hizo oficial la salida del delantero, quien aún tenía contrato vigente con las Águilas.

Luego de esto, comenzaron las especulaciones sobre los motivos que llevaron a ambas partes a separar sus caminos profesionales. Uno de los reportes periodísticos que circuló fue el de un supuesto “roce” entre el futbolista y el entrenador del América, André Jardine, aunque esto fue desmentido por el estratega en la rueda de prensa posterior al partido contra Necaxa.

“Dentro del grupo no tuvimos problemas. Lamentamos que no pudo adaptarse. Cuando el club va por un fichaje de este nivel, sabemos que estas cosas pueden pasar”, dijo el director técnico brasileño, quien añadió que el tema del racismo que sufrieron sus hijos fue algo que encaminó esa decisión.

Saint-Maximin reveló los motivos de su salida del América

Este domingo el propio Allan Saint-Maximin utilizó su cuenta de Instagram para explicar las causas de su salida del Club América. En una publicación, el francés señaló que ha “enfrentado dificultades personales, dolorosas pérdidas y ausencias que me han afectado profundamente”.

“Es por eso que decidí volver a casa, estar más cerca de la gente que quiero y reenfocarme en lo que realmente es importante para mí. Estoy listo para un nuevo desafío, un nuevo comienzo donde pueda dedicarme plenamente al futbol”, escribió el francés.

Además, 'Maxi' agradeció al Club América, asegurando que "nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí".

