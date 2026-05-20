¿Cuánto Cuestan los Boletos para Cruz Azul vs Pumas? Precios de la Final de Ida de Liga MX 2026

El pasado martes 19 de mayo se dieron a conocer los precios para los boletos de la final de ida Cruz Azul vs Pumas, misma que se llevará a cabo el próximo jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes. 'La Máquina', que será local para el primer partido de la gran final, informó que los costos en la preventa para las entradas será desde los mil 100 y hasta 3 mil 900 pesos, dependiendo de la zona en la que se encuentren los asientos.

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A continuación te dejamos la información dada a conocer por el club, para que sepas cuánto cuestan los boletos para la final de ida en el partido Cruz Azul vs Pumas:

Precio para los boletos de la Final de Liga MX 2026, Partido de Ida

Personas con discapacidad: $1,100

Cabecera Sur: $1,550

Cabecera Sur C: $1,550

Preferente C: $2,400

Platea B: $2,800

Platea A: $2,800

Preferente VIP: $3,900

¿Cuándo empieza la preventa de boletos para la Final Cruz Azul vs Pumas?

La preventa para los aficionados que cuentan con el 'Pase Azul' comenzó el martes 19 de mayo a las 13:00 horas. Por otro lado, la ventan general de los boletos inició hoy miércoles 20 a a las 11:00 horas. En ese sentido, se dio a conocer que sólo se podrá adquirir un máximo de 4 boletos por persona y la venta se realizará a través del sitio web de Ticketmaster.

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DB