Prohibido Engordar en Cena de Navidad: Pep Guardiola Advierte a Jugadores del Manchester City

De acuerdo con estudios, durante las fiestas de fin de año las personas pueden aumentar hasta cinco kilogramos de peso y en el caso de los atletas, también puede suceder, es por eso que Pep Guardiola lanzó una advertencia hoy, 22 de diciembre de 2025, a los jugadores del Manchester City, ante la cena de Navidad 2025.

Resulta que los jugadores del Manchester ⁠City tendrán tres días de vacaciones y ente el descanso por la Navidad, el entrenador Pep Guardiola advirtió que quien suba de peso y se pase de kilos en la báscula, no jugará contra el Nottingham Forest, el próximo sábado, 27 de diciembre de 2025.

Todos los jugadores se pesan. ‍Vuelven ‍el día ‍25 y yo estaré allí controlando cuántos kilos suben, para ver si engordan.

"Pueden comer, pero quiero controlarlos. Tengo que hacer una selección para el 27 de diciembre contra el Nottingham Forest”, afirmó Guardiola, quien se caracteriza por ser muy estricto en cuestión de dieta y acondicionamiento físico.

El entrenador del Manchester City declaró: "Imagínate un jugador que ahora está perfecto, pero llega con tres kilos más. Se quedará en Manchester. No viajará a Nottingham Forest".

Guardiola habla de la importancia del descanso de los jugadores

Guardiola, quien ha criticado a Kalvin Phillips, centrocampista inglés, por regresar del Mundial 2022 por encima de su peso objetivo, también dijo que es crucial que los jugadores se desconecten y tomen un descanso del incesante ritmo de trabajo.

He aprendido de Inglaterra, desde que llegué, que cuantos más días ‍libres se les pueda dar, se les dan. El calendario es muy apretado y los jugadores tienen que olvidarse del fútbol.

Agregó que "los jugadores tienen que ir con las familias y olvidarse del ‍futbol”, porque “es ‍bueno".

Para ellos, ver al entrenador todos los días es ‌muy duro.

El técnico español adelantó que la próxima semana tendrá vacaciones, estará con su familia y brindará con champaña.

