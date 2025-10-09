¿Qué Canal Transmite el Partido de México vs Argentina del Mundial Sub-20?

El partido México vs Argentina se presenta como uno de los más atractivos para la ronda de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20. Se trata de dos selecciones que no solamente han mostrado un gran nivel a lo largo del certamen, sino que además sostienen una rivalidad que los ha enfrentado en tres ocasiones previas de esta competición.

Tanto México como Argentina llegan a este partido luego de haber goleado a sus respectivos rivales en la fase de los Octavos de Final. El Tricolor Sub-20 le pasó por encima a los anfitriones del torneo, Chile, con marcador de 4 goles a 1. Por su parte, la Albiceleste borró de la cancha a la siempre favorita Nigeria, tras vencerlos 4-0.

El camino de México y Argentina en el Mundial Sub-20

México y Argentina han sido dos de las mejores selecciones en lo que va del Mundial Sub-20. La escuadra dirigida por Eduardo Arce compartió el Grupo C con Brasil, España y Marruecos, avanzando como segundo lugar. El equipo mexicano empató 2-2 sus primeros dos compromisos contra brasileños y españoles, para finalmente derrotar 1-0 a los marroquíes en la última fecha de la Fase de Grupos. Ya en la ronda de Octavos de Final, la Selección Mexicana venció con autoridad a Chile por marcador de 4-1.

Por su parte, el combinado argentino fue líder del Grupo D tras vencer a Cuba (1-3), Australia (4-1) e Italia (1-0). En la fase de Octavos de Final, Argentina aplastó 4-0 a Nigeria.

¿Qué canal transmite el México vs Argentina del Mundial Sub-20?

El partido en el que la Selección Mexicana Sub-20 se juega la vida en el Mundial de la categoría ante Argentina, una de las máximas favoritas para ganar el torneo, se jugará este sábado 11 de octubre.

Puedes ver en vivo el México vs Argentina a través de la señal de Canal 5, TUDN y Vix. El compromiso está programado para comenzar en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

