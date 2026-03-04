¿Vendrá a México? Revelan la Gravedad de la Lesión de Cristiano Ronaldo

El pasado martes 3 de marzo, el Al-Nassr emitió un comunicado oficial confirmando la lesión de su capitán y máxima figura, Cristiano Ronaldo. El astro portugués, con 41 años de edad, sufrió un molestias musculares durante la victoria de su equipo por 3-1 ante el Al-Fayha el pasado sábado, encendiendo las alarmas tras salir con una lesión.

El club saudí informó que "Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra el Al-Fayha. El jugador ya ha iniciado un programa de rehabilitación y estará bajo evaluación diaria", se lee en el comunicado del club. Sin embargo, no dio un tiempo estimado de recuperación, aunque este miércoles 4 de marzo se ha filtrado cuánto tiempo podría estar fuera el delantero.

Cristiano Ronaldo en duda para el partido México vs Portugal

La participación de Cristiano Ronaldo en el esperado amistoso entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), podría estar en serio riesgo. Este miércoles 4 de marzo el periodista Fabrizio Romano reportó que el portugués podría estar fuera entre dos y cuatro semanas debido a su lesión muscular.

En ese sentido, se dice que Ronaldo trabaja para regresar lo antes posible y se le realizarán más pruebas para determinar su disponibilidad. Sin embargo, el portugués está descartado para los próximos dos partidos de su club y su evolución marcará si juega, o no, en los partidos de su selección nacional al final de este mes.

