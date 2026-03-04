Regina Martínez Narra en Exclusiva para N+ Cómo Fue su Participación en Olímpicos de Invierno

Este miércoles, 4 de marzo de 2026, Regina Martínez habló de cómo fue su histórica participación en la competencia de en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Inverno 2026, que la convirtió en la primera mexicana en participar en un deporte olímpico que no se practica en el país.

En entrevista con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, Regina Martínez recordó sus inicios en el deporte, cuando se mudó a Minnesota, Estados Unidos, para estudiar medicina, fue ahí que tuvo contacto con el cross country, un deporte que se realiza durante invierno.

Todo empezó porque me mudé a Minnesota a estudiar en medicina. Y ahí, pues es el cross country es muy conocido, es el deporte que hay que hacer porque hay como cinco meses de invierno. ¿no? Y los inviernos son súper fríos y bueno, vi que la participación de Germán Madrazo en los Juegos Olímpicos del 2018 y estuvo padrísimo ver a un mexicano en deportes de invierno en cross country. Y pues ahí empecé.

Dijo que después tuvo que mudarse a Miami para la residencia médica, por lo que entró con el primer conflicto ¿Cómo practicar el deporte en una ciudad donde no hay nieve? Sin embargo, puedo resolverlo gracias al apoyo y motivación de sus amigas, quienes ya representaban a sus países.

Ver que ellos estaban ahí representando a sus países y continuando con este recorrido, esta aventura, me motivó mucho para seguir. Y pues lo que hago en Miami son unos patines que se llaman rollers y pues adaptados al asfalto y se puede hacer lo mismo, pero pues con los bastones y los rollers adaptados.

Dominar la montaña en los pasados Olímpicos de Invierno fue "más difícil de lo que parecía" para Regina, pero aseguró que fue una experiencia muy bonita.

Fue de hecho mucho más difícil de lo que parecía. La pista, la verdad tenía muchas complicaciones, estaba muy empinada, las bajadas muy pues muy difíciles a unas de manera sutil, otras abiertamente difíciles. Una amiga se rompió las costillas, yo rompí varios bastones. Alan rompió esquís. Entonces, sí, fue muy difícil, pero muy bonito y pues fui paso a paso hasta llegar a la meta que fue una súper emocionante, una bendición porque había hasta atletas que ni pudieron terminar la carrera.

Regina dijo sentirse feliz, pero todavía en shock, por cumplir un sueño que vivió de “una manera muy inesperada y en un tiempo muy corto”.

Regina Martínez. Foto: N+

Definió ser una atleta olímpica como “tratar de ser como un excelente ser humano en todo lo que haces. Siempre dar lo mejor de ti, tener la mejor actitud ante la adversidad y sí, yo creo que sería eso, esa lucha de dar todo por una causa, una meta, no, una competencia y afuera de eso también pude ser buena persona.

Regina Martínez no pierde la esperanza de participar en los Alpes franceses dentro de cuatro años ya que ahora tiene más tiempo para practicar, pero pidió el apoyo de patrocinadores, además de los apoyos gubernamentales.

Pues eso es lo que a mí me emociona muchísimo, porque si te pones a pensar, yo empecé a esquiar hace cinco años. Y lo hice durante la escuela de medicina, durante la residencia médica, trabajando como 80 horas por semana y solo llevo un año y medio de vida normal…Y si en un año y medio se pudo lograr esto, imagínate casi que en el doble del tiempo desde que empecé, no en cuatro años más.

Con información de N+

