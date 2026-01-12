Real Madrid Anuncia al Reemplazo de Xabi Alonso, ¿Quién es Álvaro Arbeloa, Nuevo DT del Madrid?

Real Madrid perdió la posibilidad de obtener su primer título en 2026, luego de caer en la final de la Supercopa de España ante su acérrimo rival, el FC Barcelona. La derrota ante los culés en el primer Clásico del año costó más que el trofeo, pues este lunes 12 de enero se anunció la salida de Xabi Alonso, quien dejó de ser el director técnico del equipo.

A través de un comunicado, el conjunto merengue informó que la salida de Alonso se dio de mutuo acuerdo. Además, la directiva del Real Madrid informó que ya tienen al reemplazo de Xabi, pues han decidido nombrar a Álvaro Arbeloa como el nuevo entrenador del primer equipo.

¿Quién es Álvaro Arbeloa, el nuevo entrenador del Real Madrid?

Álvaro Arbeloa, de 42 años de edad, es un entrenador y exfutbolista español. Como jugador profesional, Arbeloa se formó en las fuerzas básicas del Real Madrid, equipo en el que debutó como profesional en 2004. Su trayectoria con el equipo blanco estuvo llena de éxitos, pues conquistó dos títulos de la UEFA Champions League, una Liga, una Supercopa de España, dos Mundiales de Clubes, dos Copas del Rey y una Supercopa de Europa.

Además, jugó para el Liverpool y West Ham United, en Inglaterra, así como para el Deportivo La Coruña, en España.

A nivel de selección nacional, Arbeloa fue un constante en los llamados con España durante la era dorada de 'La Roja'. Representando a su país, ganó dos veces la Eurocopa y el Mundial de 2010.

Como entrenador, Álvaro Arbeloa ha dirigido al Real Madrid Castilla desde junio de 2025, desarrollando toda su carrera como director técnico en la cantera del cuadro merengue, desde 2020. "Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025", detalla el comunicado del club.

