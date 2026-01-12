La fase de venta de boletos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA está por terminar. Te decimos la fecha límite para solicitar tus accesos y así poder disfrutar del evento deportivo más importante del año.

Recuerda que el Mundial 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Tendrá un nuevo formato inédito con 48 selecciones. La FIFA destacó que hasta el momento ya se han adquirido cerca de dos millones de boletos entre el sorteo preferente y el sorteo anticipado, que concluyó el mes pasado.

Durante la tercera fase de venta, los aficionados pueden inscribirse en el sorteo aleatorio. Los precios de los boletos se mantendrán sin cambios durante toda esta fase de venta.

Si eres de los aficionados afortunados que ya cuenten con un FIFA ID debes iniciar sesión con tus datos y registrarte para el sorteo aleatorio, incluso si participaste en sorteos de boletos anteriores.

Fecha límite para solicitar boletos para el Mundial 2026

La FIFA informó que la fecha límite para solicitar tus boletos durante la tercera fase de venta es hasta el 13 de enero, así que no pierdas la oportunidad de adquirir tus tickets.

Los aficionados podrán elegir los partidos, las categorías y el número de boletos para cada encuentro al que quieran asistir.

Recuerda que si aún no tienen un FIFA ID debes crear una cuenta en la plataforma oficial, antes de comenzar el proceso. En caso de resultar seleccionado recibirás un correo electrónico, y el cobro de las entradas se efectuará automáticamente en febrero.

Con información de N+

